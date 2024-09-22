Суспільство

На початку тижня в Україні тепло і без опадів
22 Вересня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото Glavnoe.in.ua

В Україні в понеділок і вівторок, 23 і 24 вересня, без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок уночі та вранці місцями в західних областях туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11, на узбережжі морів 11-16; вдень 20-25°, у центральних, південних і східних областях до 27°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°.

У Києві 23 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 22-24°.

У вівторок в Україні вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, у південній частині країни 11-16°; вдень 21-26°.

У Києві 24 вересня без опадів. Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, удень 23-25°.


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