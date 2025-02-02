Суспільство

На початку тижня в Україні очікуються невеликі морози, місцями сніг
2 Лютого 2025 20:59
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Бабак Тимко робить прогноз на весну-2025, Харківська область, 2 лютого 2025 року. Харківський національний університет ім. Каразіна / Фото Суспільне Харків
Бабак Тимко робить прогноз на весну-2025, Харківська область, 2 лютого 2025 року. Харківський національний університет ім. Каразіна / Фото Суспільне Харків

На півдні та південному сході України у понеділок, 3 лютого, помірний мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу, на решті території місцями невеликий сніг, повідомив Укргідрометцентр.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, у південній частині, вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, у Криму 2-7° тепла.

У Києві у понеділок місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

У вівторок, 4 лютого, в Україні місцями невеликий сніг, вночі у південно-східній частині помірний сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 0-5° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві у вівторок місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.


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