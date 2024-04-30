На півночі Харківщини росіяни накопичили 20 тис. військових, – Синєгубов

На півночі Харківщини росіяни поступово накопичують сили, зараз там знаходиться приблизно 20 тис. військових.

Про це Суспільному 30 квітня розказав керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

“Щодо накопичення. Певне йде. Воно для нас прогнозоване на півночі нашої території, однак говорити про відкриту нову лінію фронту зарано. Можливо, будуть певні їхні спроби штурмів наших позицій. Ми цього не виключаємо. На півночі мова йде про 20 тис. військ, але ця цифра не змінюється 10 місяців: там йде накопичення, після цього ці війська передислоковуються на Куп’янський, Лиманський напрямки, Донецький. (У Білгородській області) є логістична розв’язка, аеропорт та все інше”, — сказав Синєгубов.

Для нас головне — куди ці війська будуть рухатися та як використовуватися.

Синєгубов каже, що на Куп’янському напрямку, як і 10 місяців тому, спостерігають близько 100 тис. військових РФ.

“Ворог вже традиційно накопичує свої війська, щоб проводити штурмові дії. Ми чітко розуміємо, що там йде лінія фронту. Останні два місяці ворог проводив заміну своїх підрозділів, що втратили боєздатність через роботу ЗСУ. Далі вони провели певну роботу, почали активні штурмові дії. Вчора було п’ять штурмів на Куп’янському напрямку і приблизно 15 на Лиманському. Сьогодні на Лиманському напрямку тиша, на Куп’янському — дев’ять. Вони випробовують позиції наших військових, щоб виявити слабину”, — сказав керівник Харківської ОВА.