Суспільство

На півдні знищено три розвідувальні та один ударний безпілотник ворога

27 Квітня 2024 20:57
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ппо
БПЛА Орлан-10 / Фото Facebook прес-центру АТО/ООС

Упродовж дня, 27 квітня 2024 року Сили оборони знищили чотири російських безпілотника.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, на Одещині знищено ударний “Ланцет”, розвідувальні “Орлан-10” та “ZALA”, а на Херсонщині – “Орлан-10”.


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