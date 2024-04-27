На півдні знищено три розвідувальні та один ударний безпілотник ворога

Упродовж дня, 27 квітня 2024 року Сили оборони знищили чотири російських безпілотника.
Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, на Одещині знищено ударний “Ланцет”, розвідувальні “Орлан-10” та “ZALA”, а на Херсонщині – “Орлан-10”.
Упродовж дня, 27 квітня 2024 року Сили оборони знищили чотири російських безпілотника.
Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, на Одещині знищено ударний “Ланцет”, розвідувальні “Орлан-10” та “ZALA”, а на Херсонщині – “Орлан-10”.
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