На підприємстві німецької оборонної компанії Diehl Defense стався вибух

На дочірньому підприємстві компанії Diehl Defense у місті Тройсдорф стався вибух. Двоє чоловіків отримали важкі поранення, повідомляє Bild.

Сталося це на території дочірнього підприємства DynITEC, яке спеціалізується на виробництві детонаторів та запалів.

Окрім цього, на виробничому майданчику також розміщене й інше підприємство — DynaEnergetics.

“На місці рятувальники виявили двох тяжкопоранених. Вони вже самостійно залишили будівлю. Служба порятунку та лікар швидкої допомоги надали допомогу двом працівникам на місці, а потім гелікоптером доправили до найближчих лікарень”, — повідомляє Bild.

Росія здійснює масштабну операцію в країнах Європейського Союзу, як націлена на підрив діяльності обороних підприємств.

Насамперед, щоб Європа зменшила військову підтримку України та передачу озброєння, відбуваються підпали, а також здійснюється розвідка для майбутньої підривної діяльності.