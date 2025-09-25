На Одещині жінка замовила вбивство рідного брата через спадщину

Поліцейські Одеської області завершили досудове розслідування щодо 50-річної жінки з Авангардівської громади, яка замовила вбивство рідного брата через майновий спір.

Жителька Авангардівської громади оцінила життя брата у 20 тисяч гривень / Фото: НПУ

За даними слідства, вона планувала усунути брата як співспадкоємця будинку, що дістався після смерті матері, і готова була заплатити «виконавцям» 20 тисяч гривень.

Правоохоронці дізналися про наміри жінки навесні цього року. Вона знайшла двох осіб, яким передала інформацію про брата, його місце проживання та розпорядок дня, наголосивши, що спосіб убивства не має значення.

Поліцейські провели спецоперацію: інсценували смерть чоловіка та надали замовниці фото. Отримавши «докази», жінка передала виконавцям обіцяну суму і була затримана. При ній вилучили гроші та мобільний телефон. Суд відправив підозрювану під варту без права внесення застави.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці інкримінують підготовку до умисного вбивства з корисливих мотивів на замовлення (п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 ККУ). Максимальне покарання, яке їй загрожує, — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.