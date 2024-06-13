На Одещині затримали військовослужбовця ТЦК, який обіцяв не вручати повістку за $4 тисячі

В Одеській області правоохоронці затримала військовослужбовця ТЦК, який обіцяв не вручати повістки за 4 тисячі доларів.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

“За 4 000 доларів винагороди фігурант обіцяв не вручати повістку. Також у “вартість” входило надання пустого бланку повістки з мокрою печаткою для самостійно заповнення та проставлення необхідної дати, нібито, явки до ТЦК. Фейкова повістка мала виключити можливість вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу”, – йдеться у повідомленні.

Фейкова повістка та хабар / Фото: Нацполіція

Військовослужбовцю оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.