Кримінал

На Одещині затримали військовослужбовця ТЦК, який обіцяв не вручати повістку за $4 тисячі
13 Червня 2024 19:21
читать на русском →
поліція
Затриманий на хабарі військовослужбовець ТЦК / Фото: Нацполіція

В Одеській області правоохоронці затримала військовослужбовця ТЦК, який обіцяв не вручати повістки за 4 тисячі доларів.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

“За 4 000 доларів винагороди фігурант обіцяв не вручати повістку. Також у “вартість” входило надання пустого бланку повістки з мокрою печаткою для самостійно заповнення та проставлення необхідної дати, нібито, явки до ТЦК. Фейкова повістка мала виключити можливість вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу”, – йдеться у повідомленні.

Фейкова повістка та хабар / Фото: Нацполіція

Військовослужбовцю оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Червня 2024 18:08

Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Японією
13 Червня 2024 18:40

Кабмін змінив деякі правила проходження ВЛК
13 Червня 2024 15:41

Китай намагається просувати свій “мирний план”, – Reuters
13 Червня 2024 15:01

Екскомандувачу 58-ї армії РФ, який командував окупацією Харківщини, оголосили підозру
13 Червня 2024 13:55

Уряд виділив 2,5 млрд грн для відновлення енергосистеми Харкова та області
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
усі думки