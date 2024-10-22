Кримінал

На Одещині запобігли замовному вбивству бізнесмена та громадського діяча
22 Жовтня 2024 13:46
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одеса, поліція, сбу
Правоохоронці запобігли замовному вбивству / СБУ

Правоохоронні органи успішно провели спецоперацію із запобігання замовному вбивству в Одеській області. Об’єктом замаху був 56-річний одеський бізнесмен та громадський діяч Геннадій Бейбутян.

Про це повідомляє Нацпол, ОГП, СБУ.

У ході спільних дій Національної поліції, СБУ та обласної прокуратури було затримано 43-річного організатора злочину з іншої області. Правоохоронці провели ретельно сплановану операцію, під час якої інсценували “вбивство” та підготували відповідні фото- та відеоматеріали для передачі замовнику.

За організацію вбивства було обіцяно 80 тисяч доларів, з яких 70 тисяч призначалося безпосередньому виконавцю. Під час затримання у підозрюваного виявлено предмет, попередньо ідентифікований як осколкова граната.

За наявними даними, організатор діяв за завданням російських спецслужб. Підозрюваному оголошено про підозру у замаху на вбивство на замовлення та незаконному поводженні з вибуховими пристроями. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Слідство встановило, що у вересні 2024 року підозрюваний прибув до Одеси з метою організації ще одного замовного вбивства громадського активіста за 100 тисяч доларів. Правоохоронці продовжують розслідування для виявлення інших можливих злочинів проти національної безпеки України.


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На Одещині запобігли замовному вбивству бізнесмена та громадського діяча
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