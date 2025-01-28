Суспільство

На Одещині внаслідок російської атаки спалахнули пожежі, є постраждалі
28 Січня 2025 09:16
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Місце падіння уламків БпЛА в Одесі / Фото: Олег Кіпер
Місце падіння уламків БпЛА в Одесі / Фото: Олег Кіпер

Уранці 28 січня ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Виникли пожежі, пошкоджені будинки, є постраждалі.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Тривала напружена бойова робота наших сил ППО. Ворожа ракета була знищена”, – написав Кіпер.

Внаслідок дронової атаки поранено четверо людей. 91-річний чоловік госпіталізований, іншим постраждалим допомога була надана на місці.

Уламки збитих БпЛА пошкодили скління у чотирьох багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, пожежу ліквідували. Також пошкоджено склад із зерном.

Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Наслідки нічної атаки на Одещину / Фото: Олег Кіпер

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