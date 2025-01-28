На Одещині внаслідок російської атаки спалахнули пожежі, є постраждалі

Уранці 28 січня ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Виникли пожежі, пошкоджені будинки, є постраждалі.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
“Тривала напружена бойова робота наших сил ППО. Ворожа ракета була знищена”, – написав Кіпер.
Внаслідок дронової атаки поранено четверо людей. 91-річний чоловік госпіталізований, іншим постраждалим допомога була надана на місці.
Уламки збитих БпЛА пошкодили скління у чотирьох багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, пожежу ліквідували. Також пошкоджено склад із зерном.
Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.