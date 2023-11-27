Суспільство

На Одещині сталося понад 70 аварій на дорогах через погану погоду

27 Листопада 2023 08:51
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одеса, дтп, негода

Станом на 07:00 до райвідділів поліції Одеської області надійшло 71 повідомлення про ДТП, з яких 9 повідомлень з інформацією про потерпілих. Загиблих та госпіталізованих немає.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у Телеграмі.

За його словами, ще 62 повідомлення надійшли з різних районів області про аварії без потерпілих: Біляївський – 10; Доброслав – 2; Южний – 1; Усатівський – 6; Чорноморський – 3; Овідіопольський – 1; СПД №1 (Чорноморське) – 1; Березівський – 2; Іванівський – 2; Ширяївський – 4; Білгород-Дністровський – 8; Татарбунарський – 3; Саратський – 2; Ізмаїльський – 4; Кілійський – 2; Ренійський – 2; Балтський – 1; Любашівський – 3; Роздільнянський – 2; В.Михайлівський – 1; Захарівський – 2. З них – 7 фактів ДТП вантажівок та 9 з’їздів з дороги рейсових автобусів.

В ОВА поінформували, що на Одещині безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Всі служби працюють у посиленому режимі.


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