На Одещині російські “шахеди” пошкодили лінії електропередач

Вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками, під атакою була і Одеська область.

Як розповів очільник ОВА Олег Кіпер, один з “шахедів” пошкодив лінії електропередач.

“Станом на зараз більше двох тисяч абонентів у Березівському районі лишаються без електропостачання. Наші енергетики з ночі працюють без перерви і вже заживили більше трьох тисяч абонентів. Працюватимуть і надалі, поки світло не зʼявиться у кожній домівці”, – написав він.

Інший безпілотник впав територію кладовища в Березівському районі без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих немає.