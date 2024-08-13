На Одещині молодь влаштувала вечірку біля меморіалу загиблим воїнам

У Холодній Балці Одеської області молодь веселилась біля меморіалу загиблим воїнам.

Як повідомили в обласній поліції, молодь зняла та виставила в інтернет відео, на якому випивають алкоголь, обливаються ним та танцюють під російськомовну музику біля меморіалу на честь захисників України.

“Виявлену інформацію поліцейські зареєстрували та наразі встановлюють учасників та очевидців події. Після з’ясування всіх обставин події буде надана відповідна правова кваліфікація”, – йдеться у повідомленні.

На відео, яке поширилось в одному з телеграм-каналів у ніч на 13 серпня, видно, що спочатку група людей перебуває поруч з меморіалом, а після одного з хлопців обливають шампанським.