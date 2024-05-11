На місцевих виборах в Ірландії балотується українська біженка

Українська біженка, яка прибула до Ірландії у 2022 році, братиме участь у місцевих виборах у графстві Керрі.

Як пише Irish Independent, Наталія Красненкова висунула свою кандидатуру на виборах у виборчому окрузі міста Кілларні як незалежний кандидат.

“Вона була змушена покинути Україну разом з дітьми, залишивши свій дім і бізнес, і прибула до Ірландії в березні 2022 року, щоб оселитися поблизу Кілларні в готелі Innisfallen.

Відтоді, за її словами, їй довелося перебудовувати своє життя, і вона відчуває, що її досвід в Україні та тут, в Ірландії, робить її ідеальною кандидатурою”, – пише видання.

“Я балотуюся, щоб об’єднати громаду навколо вирішення спільних проблем”, – каже вона.

За її словами, вона добре відома в районі Кілларні як громадський лідер серед української громади.

Наталя працює фахівцем з розвитку громади в організації NEWKD.

“Професійний досвід, який я здобула в Україні, у поєднанні з моїм досвідом біженця та роботою громадським працівником у Керрі, дав мені глибоке розуміння людяності, базових потреб людей і того, як підхід, орієнтований на всю громаду, дає найкращі результати. Я знаю, що потрібно громадам для процвітання, тому що щодня працюю з найбільш нужденними членами суспільства, чую їх і розумію їх. Я бачу ширшу картину і потреби всієї громади, тому хочу працювати, щоб покращити життя для всіх”.

“Я буду потужним голосом у Раді графства Керрі для інтеграції та справедливості в нашій громаді. Я хочу використати свій досвід, щоб зробити хорошу роботу в раді графства Керрі. Я твердо вірю, що об’єднана громада – це сильна громада”, – сказала вона.

В Україні Наталія працювала тележурналісткою на СТБ та 5 каналі, а також у сфері PR та комунікацій. У 2011 році вона заснувала власний бізнес, компанію з соціальних комунікацій, яка зосередилася, зокрема, на захисті прав пацієнтів та вразливих груп населення.

Окрім своєї ролі працівника з розвитку громад у NEKWD, вона також працює журналістом-фрілансером у Керрі, як для Radio Kerry, так і для Killarney Advertiser. Вона займається волонтерством, включаючи організацію культурних заходів, таких як День Незалежності України, кінопокази, концерти, презентації книг та спортивні заходи, щоб поширювати інформацію про Україну та інтегрувати українців у місцеву громаду.

Вона каже, що житлове будівництво та сприяння розвитку малого бізнесу будуть ключовими напрямками її діяльності у разі обрання до Ради графства Керрі.