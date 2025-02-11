На Лиманському напрямку ЗСУ знищили рідкісну бойову техніку росіян (відео)

Українські захисники помітили нестандартну військову техніку, яку росіяни застосовували на Лиманському напрямку – морський реактивний бомбомет РБУ-6000 на шасі вантажівки. Озброєння знищили ударами з повітря.

Про це повідомили в 63 окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Як зазначили в бригаді, на базу “Уралу” окупанти встановили корабельний бомбомет “Смерч-2”.

“Але не врахували один момент – від пілотів ББС та їхніх великих нічних дронів не сховаєшся”, – йдеться в повідомленні.

Завдяки точному влучанню безпосередньо в район бомбомета імпровізована реактивна система залпового вогню повністю згоріла.