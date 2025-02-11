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На Лиманському напрямку ЗСУ знищили рідкісну бойову техніку росіян (відео)
11 Лютого 2025 12:38
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Морський реактивний бомбомет РБУ-6000 на шасі вантажівки / Скриншот із відео
Морський реактивний бомбомет РБУ-6000 на шасі вантажівки / Скриншот із відео

Українські захисники помітили нестандартну військову техніку, яку росіяни застосовували на Лиманському напрямку – морський реактивний бомбомет РБУ-6000 на шасі вантажівки. Озброєння знищили ударами з повітря.

Про це повідомили в 63 окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Як зазначили в бригаді, на базу “Уралу” окупанти встановили корабельний бомбомет “Смерч-2”.

“Але не врахували один момент – від пілотів ББС та їхніх великих нічних дронів не сховаєшся”, – йдеться в повідомленні.

Завдяки точному влучанню безпосередньо в район бомбомета імпровізована реактивна система залпового вогню повністю згоріла.


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На Лиманському напрямку ЗСУ знищили рідкісну бойову техніку росіян (відео)
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