На Львівщині затримали водія, який вчинив смертельну ДТП та втік з місця

5 жовтня, близько 20:45, у Львові на вулиці Городоцькій у Львові автівка збила пенсіонера – від отриманих травм чоловік помер на місці. Водій автомобіля втік.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, 76-річного львів’янина та втік з місця події. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження від яких помер на місці аварії.

Правоохоронці встановили особу винуватця ДТП – 33-річного жителя одного з сіл Львівського району, який керував автомобілем Seat Leon. Винуватця ДТП затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також встановлено, що на момент скоєння наїзду чоловік перебував за кермом у стані сп’яніння.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 286-1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.