Кримінал

На Львівщині росіяни вночі поцілили в об’єкти інфраструктури

3 Листопада 2023 09:11
читать на русском →
обстріл

У Львівській області зафіксували п’ять влучань ударних дронів по об’єктах інфраструктури після атаки Росії у ніч проти п’ятниці, 3 листопада.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький.

За його словами, на захід України летіли 16 безпілотників — сили ППО збили над регіоном 11. Вони рухалися в кілька хвиль і часто змінювали напрямок. Про загрозу атаки попереджали, зокрема, Львів, Стрий, Моршин та Яворів.

«На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували», — написав Козицький.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Листопада 2023 09:46

Зеленський обіцяє росіянам потужну відповідь за удари по інфраструктурі
3 Листопада 2023 09:28

Кількість жертв внаслідок атаки росіян по терміналу “Нової Пошти” зросла
3 Листопада 2023 09:11

На Львівщині росіяни вночі поцілили в об’єкти інфраструктури
3 Листопада 2023 07:56

У Повітряних силах розповіли деталі про нічну атаку росіян
3 Листопада 2023 07:06

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
усі думки