На Львівщині росіяни вночі поцілили в об’єкти інфраструктури

У Львівській області зафіксували п’ять влучань ударних дронів по об’єктах інфраструктури після атаки Росії у ніч проти п’ятниці, 3 листопада.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький.

За його словами, на захід України летіли 16 безпілотників — сили ППО збили над регіоном 11. Вони рухалися в кілька хвиль і часто змінювали напрямок. Про загрозу атаки попереджали, зокрема, Львів, Стрий, Моршин та Яворів.

«На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували», — написав Козицький.