На ліквідації пожежі в Індустріальному районі Харкова задіяно понад 100 рятувальників – ДСНС

Під час повторного удару по Харкову влучання були зафіксовані на території цивільного підприємства у Індустріальному районі міста. В результаті сталися масштабні руйнування та пожежа складських приміщень. Площа пожежі склала біля 4 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Харків: триває ліквідація масштабної пожежі, спричиненою ворожим ударом / Фото ДСНС

“Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Загалом до їх ліквідації залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 осіб особового складу ДСНС. За попередніми даними постраждало 6 осіб”, – йдеться у повідомленні ДСНС.