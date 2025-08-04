На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджені шість будинків та авто

У Бориспільському районі Київщини внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено шість приватних будинків та автомобіль.

Як повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, в усіх семи районах області була оголошена повітряна тривога, в регіоні працювали сили ППО. Частину дронів збито.

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“Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено. Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі та посічені фасади”, – повідомив Калашник.