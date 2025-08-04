        Кримінал

        На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджені шість будинків та авто

        Федір Олексієв
        4 Серпня 2025 08:55
        читать на русском →
        Наслідки атаки ворога на Київську область / Фото: Нацполіція
        Наслідки атаки ворога на Київську область / Фото: Нацполіція

        У Бориспільському районі Київщини внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено шість приватних будинків та автомобіль.

        Як повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, в усіх семи районах області була оголошена повітряна тривога, в регіоні працювали сили ППО. Частину дронів збито.

        Реклама

        “Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено. Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі та посічені фасади”, – повідомив Калашник.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини