Суспільство

На кордоні з Білоруссю поставили величезний екран: транслюють сусідам Бучу і Зеленського

5 Квітня 2023 21:41
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пропаганда, білорусь

На українсько-білоруському кордоні поставили проектор, на якому транслюють у Білорусь ролики про війну, кадри з Бучі та звернення президента України Володимира Зеленського.

Білоруські ЗМІ повідомляють, що величезний проектор з’явився поруч із кордоном у Житомирській області. Те, що він показує, добре видно і чутно в Білорусі.

На білборді крутять нарізку з виступу Лукашенка, де він обіцяє підтримувати Росію, кадри наслідків ударів по українським містам, завданих з території Білорусі, і загиблих у Бучі. У відео також показали БЧБ-прапори, які українці вивішували на кордоні, і уривок звернення президента України Володимира Зеленського до білорусів із закликом не брати участі у війні.

За інформацією “Белсат”, Держприкордонкомітет Білорусі поки що ніяк не коментував появу проєктора. Але раніше відомство неодноразово нарікало, що українці “провокують” білоруських прикордонників. Наприклад, засилали в Білорусь безпілотники, вивішували БЧБ-прапор, співали гімн України та інші пісні.


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