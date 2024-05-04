Суспільство

На головному військовому російському цвинтарі закінчуються місця

4 Травня 2024 09:55
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Могила командира ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна на Федеральному військовому меморіальному кладовищі в Московській області 31 серпня 2023 року / Фото Getty Images

Міноборони РФ забрало у своє користування 17 гектарів Пироговського лісопарку в міському окрузі Митищі Московської області для розширення військового кладовища “Пантеон захисників Вітчизни”, що межує з лісопарком. Про це повідомила “Новая газета Европа”.

Плани Міноборони розширити найбільше військове кладовище в РФ раніше підтвердила адміністрація міського округу Митищі. У лютому в місцевій групі в соціальній мережі “Вконтакте” з’явився пост, у якому митищинські активісти повідомили про постанову глави округу Юлії Купецької про переведення 17 гектарів територій лісу, що прилягає до “пантеону”, у користування Міноборони, яка не з’являлася в публічному доступі. Представники окружної адміністрації в коментарях пояснили, що це сталося з ініціативи Міноборони РФ – відомство нібито використовує 10 гектарів для розширення “пантеону” і 7 гектарів – для створення муніципального цвинтаря.

Водночас територія, яку вилучають, оточена об’єктами Міноборони, через що доступ на неї – зокрема й на територію майбутнього муніципального цвинтаря – наразі заборонений, зазначили в адміністрації Митищ. Водночас влада округу стверджує, що ця територія не була частиною лісопарку.

Федеральне військове меморіальне кладовище, що стало пізніше “Пантеоном захисників Вітчизни”, відкрили в червні 2013 року, і відтоді до 1 липня на ньому було здійснено 353 поховання. Велика кількість нових могил на кладовищі з’явилася після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року “тільки в секторі поховань загиблих на фронті в Україні додалося більше ніж 900 могил”, пише “Новая газета Европа”. Похорони з військовими почестями на кладовищі відбуваються щодня, заявили жителі розташованого по сусідству з меморіалом села.

Сам цвинтар при цьому закритий для вільного відвідування, оскільки є об’єктом Міноборони РФ. До планованого розширення його площа, згідно з офіційними даними, становила 52,24 гектарів – передбачалося, що на цій території можна буде розмістити 40 тисяч поховань у наступні 200 років. Однак плани на розширення меморіалу у військового відомства виникли ще 2023 року, пишуть ЗМІ.


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