Суспільство

На Херсонщині окупанти застрелили дитину на очах у рідних – ОВА

22 Грудня 2023 10:07
читать на русском →
діти, херсонщина

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що в одній із громад тимчасово окупованої території Херсонщини окупанти на очах рідних вбили дитину.

Про це повідомив Прокудін на пресконференції, цитує “Укрінформ

“Страшна там ситуація…Вбили учня 8 класу в одному з населених пунктів. Просто на очах родини”.

За словами голови ОВА, це сталося 20 грудня, хлопчик десь проходив і начебто щось фотографував, дитину схопили, привели додому і застрелили.

Прокудін зазначив, що українська влада звертатиметься до всіх відповідних органів, щоб цей факт злочину зафіксувати.

Він додав, що на ТОТ Херсонщини продовжується примусова паспортизація, вчителів змушують працювати за російськими програмами, на дітей спрямована російська пропаганда.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Грудня 2023 08:18

Росіяни атакували Україну 28 дронами, сили ППО знищили 24 
22 Грудня 2023 07:53

Якщо західна допомога Україні зупиниться, вона не зможе стримувати РФ – ISW
22 Грудня 2023 07:14

Внаслідок атаки БПЛА на Київ є влучання по житлових будинках
21 Грудня 2023 21:37

США обговорюють з партнерами використання активів РФ для України, – NYT
21 Грудня 2023 20:17

Орбан прийняв запрошення Зеленського щодо двосторонньої зустрічі — Sky News
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки