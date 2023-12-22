На Херсонщині окупанти застрелили дитину на очах у рідних – ОВА

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що в одній із громад тимчасово окупованої території Херсонщини окупанти на очах рідних вбили дитину.

Про це повідомив Прокудін на пресконференції, цитує “Укрінформ“

“Страшна там ситуація…Вбили учня 8 класу в одному з населених пунктів. Просто на очах родини”.

За словами голови ОВА, це сталося 20 грудня, хлопчик десь проходив і начебто щось фотографував, дитину схопили, привели додому і застрелили.

Прокудін зазначив, що українська влада звертатиметься до всіх відповідних органів, щоб цей факт злочину зафіксувати.

Він додав, що на ТОТ Херсонщини продовжується примусова паспортизація, вчителів змушують працювати за російськими програмами, на дітей спрямована російська пропаганда.