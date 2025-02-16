Кримінал

На Херсонщині внаслідок російських атак поранено поліцейських
16 Лютого 2025 11:46
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Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Херсонщини, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та дрони.

Як повідомила поліція області, під ударом опинилися Херсон, Антонівка, Інженерне, Придніпровське та Садове. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, школу, університет, магазин і транспортні засоби.

У Корабельному районі FPV-дрон вразив поліцейських, двоє правоохоронців отримали осколкові поранення.

В Антонівці загинув 50-річний чоловік. Окупанти атакували населений пункт дронами та артилерією, пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

У Херсоні обстрілами пошкоджено школу, багатоквартирний будинок і два приватні будинки, а FPV-дрон атакував будівлю одного з університетів.


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