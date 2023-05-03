Кримінал

У Херсоні та області сьогодні загинули 16 мирних жителів

3 Травня 2023 18:01
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обстріли, херсонська область

Внаслідок сьогоднішнього масованого обстрілу Херсона та області 16 людей загинули, 22 отримали поранення, повідомили в Офісі генпрокурора.

Загроза обстрілів зберігається. Місцева влада закликає людей залишатися вдома або в укриттях.

За даними слідства, з ранку 3 травня російські війська почали масово обстрілювати місто Херсон та населені пункти області.

Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та потрапляння снарядів по об’єктах цивільної інфраструктури в обласному центрі загинули 12 людей. Близько 22 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під ворожим обстрілом виявилася бригада енергетиків. Вони ремонтували електромережі після чергових атак армії РФ, щоб забезпечити людей світлом. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Зранку від обстрілу Даріївської громади області загинув чоловік.

Обстріли тривають.


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