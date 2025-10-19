        Кримінал

        На Херсонщині російський дрон убив цивільного чоловіка, ще один загиблий — на Харківщині

        Сергій Бордовський
        19 Жовтня 2025 19:33
        читать на русском →

        За даними Херсонської обласної прокуратури, протягом дня окупанти обстрілювали населені пункти регіону з артилерії та атакували дронами.

        Станом на 18:00 одна людина загинула, четверо поранені. У селищі Козацьке від удару дрона загинув 71-річний чоловік. У Томиній Балці через обстріл із реактивної системи залпового вогню постраждала жінка, а у Бериславі двоє цивільних дістали травми внаслідок вибуху снаряду, скинутого з дрона.

        Крім того, близько 17:30 у Антонівці місцевий житель підірвався на міні-пелюстці. Йому надають медичну допомогу.

        Також сьогодні вранці російські війська обстріляли населений пункт Куп’янського району Харківської області, повідомила Нацполіція.

        За попередніми даними, удар здійснили з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок атаки загинув 71-річний місцевий мешканець.


