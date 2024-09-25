Кримінал

На Харківщині викрили чоловіків, які продавали неіснуючі автомобілі для ЗСУ
25 Вересня 2024 15:48
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У Лозівському району Харківської області  поліцейські викрили групу осіб, які ошукали військовослужбовців.

Як розповіли правоохоронці, зловмисники розміщували оголошення про продаж неіснуючих автомобілів. Своїми діями порушники завдали матеріальної шкоди потерпілим на суму близько 100 тисяч гривень.

“Продавці домовлялись в телефонній розмові з покупцями про продаж автівок та повідомляли про необхідність внесення повної оплати. Після отримання грошей, продавці переставали виходити на зв’язок, а отримані кошти використовували на власні потреби”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисниками виявились мешканці Лозівського району 24 та 27 років. 

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

На даний час встановлюється причетність підозрюваних до аналогічних злочинів.


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