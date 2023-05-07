Суспільство

На Харківщині внаслідок обстрілів пошкоджено кілька будинків

7 Травня 2023 09:00
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війна, обстріли, Харківщина

Минулої доби ворог обстрілював прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

За його інформацією, внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлю магазину, пам’ятник Авіацентру ДОСААФ та декілька приватних житлових будинків.

У смт. Дворічна Куп’янського району артилерійським обстрілом пошкоджено приватний будинок.

За словами Синєгубова, постраждалих від обстрілів за добу не було.

Також, очільник ОВА повідомив, що після 14:30 в полі біля с. Затишшя Харківського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті, 43-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

В області триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 10 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.


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