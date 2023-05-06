На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні

На Харківщині 6 травня на полі неподалік с. Затишшя Харківського району трактор натрапив на протитанкову міну.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Внаслідок вибуху травмувався 43-річний тракторист. Постраждалого госпіталізовано до лікарні.

За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 11,5 га території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.

У ДСНС знову закликали не рухатися невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами, а також не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про знахідку за телефонами “101”, “102”.