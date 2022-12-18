На Харківщині рятувальник підірвався на міні

В області окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах прикордонних районів області, зокрема: Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна та ін.

Про це повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов.

На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального. Протягом доби – без постраждалих.

16 грудня під час чергового ракетного обстрілу м. Куп’янська було зруйновано будівлю аптеки на території Куп’янської лікарні та пошкоджено інфекційне відділення. Наступного дня, 17 грудня, рятувальники надали допомогу медикам. Разом вони виносили вціліле обладнання з усіх поверхів медичного закладу з метою подальшого вивезення його до іншої лікарні.

На жаль, у селі Гракове, що в Чугуївському районі, підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні. Окупанти на Харківщині замінували величезну кількість територій, процес розмінування триває щодня.

Із вересня піротехніки знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.