На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми через посилення обстрілів

На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми ще з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та з 12 сіл Кіндрашівської громад.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За інформацією ОВА, у цих населених пунктах Великобурлуцької громади проживає 90 дітей у 56 родинах.
У селах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей зі 108 родин.
“Загалом із 16 населених пунктів маємо вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами. Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій”, – зазначив Синєгубов.
За словами начальника ОВА, вже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.