На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми через посилення обстрілів

На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми ще з чотирьох населених пунктів Великобурлуцької та з 12 сіл Кіндрашівської громад.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією ОВА, у цих населених пунктах Великобурлуцької громади проживає 90 дітей у 56 родинах.

У селах Кіндрашівської громади підлягають евакуації 177 дітей зі 108 родин.

“Загалом із 16 населених пунктів маємо вивезти в безпечні місця 267 дітей з їхніми родинами. Рішення ухвалене у зв‘язку з посиленими ворожими обстрілами. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій”, – зазначив Синєгубов.

За словами начальника ОВА, вже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей.