Суспільство

На Харківщині нацгвардійці взяли у полон вагнерівця, який брав участь у заколоті Пригожина
23 Вересня 2024 21:16
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Нацгвардійці бригади “Хартія” взяли у полон на Харківському напрямку чотирьох російських військових.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

“Двоє з чотирьох полонених здались самі, ще двох хартійці захопили зненацька в стрілецькому бою. Всі полонені – колишні ув’язнені, двоє з них – вагнерівці зі стажем. Один з вагнерівців, зокрема, брав участь в поході Пригожина на Москву”, – сказано в повідомленні.

Полонені розповіли, що мали пішки діставатися до лінії бойового зіткнення через вогневий вплив Сил оборони України.

“Вогневий контроль хартійцями логістичних шляхів РФ унеможливлює підвезення харчів та води, кажуть полонені. Через це вони пили воду з калюж. Розвідувальні та ударні дрони нацгвардійців не дають ворогу можливості накопичити сили для масових атак”, – йдеться у повідомленні.


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