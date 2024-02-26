На Харківщині гвардійці “приземлили” два російські “шахеди”

Під час атаки російських БПЛА на Харківщину в ніч з 25 на 26 лютого мобільні вогневі групи 5-ї Слобожанської бригади знищили два російських “шахеда”.

Як повідомляє пресслужба бригади, інформацію про наближення до Харкова ударних безпілотних летальних апаратів отримали о 00:42.

“Приблизно о 01 год. 16 хв ми почули звук роботи двигунів та отримали команду на знешкодження цілі, – розповідає гвардієць на позивний “Боцман” – А в 01 год. 30 хв наші розрахунки відкрили вогонь на ураження цілей”.

Завдяки фаховим діям бійців 5-ї Слобожанської бригади були знешкоджені одразу два ударних БпЛА російських загарбників.