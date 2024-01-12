Кримінал

На Харківщині через обстріли без світла залишилися майже 16 тис. абонентів

12 Січня 2024 08:43
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обстріл

У ніч на 12 січня російські окупаційні війська завдали авіаударів між Вовчанськом і Вільчею, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Близько 4:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав 2 удари КАБами. Без постраждалих”, – написав Синєгубов.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 12 населених пунктів регіону.

Унаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 15 934 абоненти в 65 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп’янської, Борівської та Ізюмської громад. Тривають роботи з відновлення електропостачання.


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