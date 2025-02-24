На фронті загинув український актор Олексій Самойленко

Український актор Олексій Самойленко, який грав у кінострічці “Прогулянка у порожнечі” та серіалі “Доктор Віра”, 19 лютого поліг на війні з окупантами. Чоловік народився на Донеччині та став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила подруга загиблого військового Катерина Григоренко Instagram.

“19 лютого на війні загинув один з наших найближчих друзів Олексій Самойленко. Я досі не можу осягнути. Перше фото зроблене за пару днів до цього, коли він був в Києві на вихідних. Таким легким і живим я хочу його запам’ятати. Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не жалівся. У ньому була така щирість і гідність, що поряд з ним мені завжди було трохи соромно за себе”, – йдеться в повідомленні.

За словами Катерини Григоренко, Олексій пішов воювати в перші дні повномасштабного вторгнення.

“Льоша знав, за що він воював. Він родом з Донецької області і там поховані його предки. А ще він був надзвичайно талановитим актором. Такого серця більше немає ні в кого”, – зазначила вона.