На Донеччині внаслідок обстрілів загинуло 7 людей, 16 – отримали поранення

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині пошкоджено 8 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 промислових об’єкти, 5 інфраструктурних об’єктів. Також ворог обстріляв Дружківку касетними боєприпасами — поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки.

На Волноваському напрямку у Богоявленці Вугледарської ТГ поранено 2 людини, повідомив очільник області Павло Кириленко.

Під обстрілами опинилися Пречистівка, Максимівка та Вугледар. На Донецькому напрямку 4 людини загинули в Авдіївці. Курахівська ТГ зазнала 6 обстрілів: у Кураховому пошкоджено 3 багатоповерхівки, в Острівському — 4 приватні будинки, у Вовченці — 1 будинок.

На Горлівському напрямку у Торецькій ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 30 будинків, 4 інфраструктурні об’єкти та адмінбудівлю. У Часовоярській ТГ зруйновано 1 будинок, ще 3 пошкоджено. У Соледарській ТГ пошкоджено 5 будинків у Васюківці. На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Званівці.

Протягом минулої доби росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 в Авдіївці та 2 у Костянтинівці. Ще 16 людей в області дістали поранення.