Кримінал

На Донбасі затримано двох інформаторок, які “працювали” на “Вагнера”

8 Травня 2023 11:28
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Служба безпеки викрила ще двох поплічниць агресора, які «зливали» окупантам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донеччини.

Серед затриманих – мешканка Бахмутського району, яка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських військ поблизу райцентру.

За оперативними даними, отримані відомості вона надсилала бойовикам ПВК «Вагнер» через своїх знайомих, які проживають в росії.

Для комунікації використовувала месенджер Телеграм, а розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах.

Ще однією зловмисницею виявилась жителька Слов’янська, яка перебувала на прямому «зв’язку» з кулеметником окупаційного угруповання рф на східному фронті.

Жінка «познайомилась» з рашистом через заборонену російську соцмережу «Однокласники».

За його вказівкою вона передавала загарбникам дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста.

Також вона надала агресору координати місцевої поліклініки та однієї із шкіл.

Співробітники СБУ затримали обох фігуранток під час виконання ними ворожих завдань.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів. Наразі затримані перебувають під вартою.


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