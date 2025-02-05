На Дніпропетровщині затримали агентів РФ, які підірвали вибухівку біля ТЦК

Служба безпеки України та Національна поліція затримали агентурну групу, яка 2 лютого вчинила теракт біля територіального центру комплектування у Павлограді.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, зловмисники заклали та дистанційно підірвали вибуховий пристрій, внаслідок чого 24-річний військовослужбовець отримав поранення. Метою атаки було створення недовіри до ТЦК та зрив мобілізації в регіоні.

Затримані агенти РФ, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді / Фото: СБУ

Затримані – троє чоловіків 21-22 років, яких завербували через телеграм-канали. Один із них виготовив вибухівку з уражаючими елементами, двоє інших заклали її біля ТЦК, встановивши камеру для фіксації наслідків. Детонацію здійснили дистанційно через дзвінок на телефон.

Зловмисники чекали на гроші від російських кураторів, однак замість винагороди отримали підозру за статтею про теракт. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.