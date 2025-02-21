На Дніпропетровщині росіяни вдарили по бригаді енергетиків: загинув машиніст автокрана

Через ворожий обстріл під час ремонтних робіт на об’єкті 20 лютого загинув енергетик компанії “ДТЕК Дніпровські електромережі”, машиніст автокрана Геннадій Мусатов.

Про це повідомили в Міненерго.

“Під час відновлення електромережі, пошкодженої обстрілами, ремонтна бригада енергетиків потрапила під повторний обстріл. Окупанти влучили в автокран, за кермом якого перебував Геннадій Васильович”, – йдеться в повідомленні.

Геннадію Мусатову було 56 років, з яких 20 він працював в енергетичній сфері.

Нагадаємо, 20 лютого російські військові здійснили обстріл міста Нікополь з артилерії. Поліцейські виявили на подвір’ї тіло 73-річного чоловіка. Ще один 56-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу по території промислового підприємства. Також поранень зазнала 39-річна жінка.