Суспільство

На Дніпропетровщині росіяни вдарили по бригаді енергетиків: загинув машиніст автокрана
21 Лютого 2025 14:48
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Енергетик Геннадій Мусатов / Фото: Міненерго
Енергетик Геннадій Мусатов / Фото: Міненерго

Через ворожий обстріл під час ремонтних робіт на об’єкті 20 лютого загинув енергетик компанії “ДТЕК Дніпровські електромережі”, машиніст автокрана Геннадій Мусатов.

Про це повідомили в Міненерго.

“Під час відновлення електромережі, пошкодженої обстрілами, ремонтна бригада енергетиків потрапила під повторний обстріл. Окупанти  влучили в автокран, за кермом якого перебував Геннадій Васильович”, – йдеться в повідомленні.

Геннадію Мусатову було 56 років, з яких 20 він працював в енергетичній сфері.

Нагадаємо, 20 лютого російські військові здійснили обстріл міста Нікополь з артилерії. Поліцейські виявили на подвір’ї тіло 73-річного чоловіка. Ще один 56-річний чоловік загинув внаслідок артобстрілу по території промислового підприємства. Також поранень зазнала 39-річна жінка.

Наслідки обстрілу міста Нікополь / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

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