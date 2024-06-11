Кримінал

На Дніпропетровщині поліцейські підкупили чоловіка для “продажу зброї”, щоб затримати його і покращити собі статистику
11 Червня 2024 17:40
поліція
Поліціянти одного із райуправлінь сфальсифікували кримінальне провадження / Фото: ДБР

На Дніпропетровщині чотири поліцейських сфальсифікували кримінальне провадження, щоб покращити статистику своєї роботи.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Правоохоронці добули гранатомет та знайшли раніше судимого чоловіка, який погодився виступити в ролі торгівця зброєю. За таку аферу йому пообіцяли 10 тис. грн”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці передали гранатомет чоловіку та відправили на “завдання”, а покупцем гранатомета була особа яка, діяла під контролем самих поліцейських.

“Правоохоронці задокументували “продаж зброї” та почали готувати повідомлення про підозру своєму “клієнту”. Втім, завершити задумане у них не вийшло, адже їхню злочинну діяльність викрили працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції”, – дадали в ДБР.

Розслідування встановило, що до справи причетні заступник начальника райуправління поліції та троє його підлеглих.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Червня 2024 15:31

Зеленський про мобілізацію: Якщо ми хочемо зберегти державу – її треба відстояти
11 Червня 2024 16:20

Міноборони запустило сайт із пошуку вакансій у Силах оборони
11 Червня 2024 16:05

Естонія надасть Україні новий оборонний пакет: акцент на ППО малого радіусу дії
11 Червня 2024 13:26

СБУ затримала в Києві доньку колишнього мера Полтави, яка співпрацювала з РФ 
11 Червня 2024 13:18

Колишній працівник ТЦК за $5000 проводив чоловіків через кордон до Румунії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки