На Дніпропетровщині поліцейські підкупили чоловіка для “продажу зброї”, щоб затримати його і покращити собі статистику

На Дніпропетровщині чотири поліцейських сфальсифікували кримінальне провадження, щоб покращити статистику своєї роботи.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Правоохоронці добули гранатомет та знайшли раніше судимого чоловіка, який погодився виступити в ролі торгівця зброєю. За таку аферу йому пообіцяли 10 тис. грн”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці передали гранатомет чоловіку та відправили на “завдання”, а покупцем гранатомета була особа яка, діяла під контролем самих поліцейських.

“Правоохоронці задокументували “продаж зброї” та почали готувати повідомлення про підозру своєму “клієнту”. Втім, завершити задумане у них не вийшло, адже їхню злочинну діяльність викрили працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції”, – дадали в ДБР.

Розслідування встановило, що до справи причетні заступник начальника райуправління поліції та троє його підлеглих.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.