На Чернігівщині окупанти завдали прицільного удару по рятувальниках

У Ніжинському районі Чернігівщини росіяни під час повторної атаки вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після влучання дронів у об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

“Росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару травмовані чотири вогнеборці, їх госпіталізували до лікарні.