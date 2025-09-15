На Чернігівщині окупанти завдали прицільного удару по рятувальниках

У Ніжинському районі Чернігівщини росіяни під час повторної атаки вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після влучання дронів у об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
“Росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки БпЛА у Ніжинському районі на Чернігівщині”, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару травмовані чотири вогнеборці, їх госпіталізували до лікарні.