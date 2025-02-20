Кримінал

На Черкащині начальник колонії влаштував зібрання кримінальних авторитетів за ґратами: що йому загрожує
20 Лютого 2025 19:40
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Начальника Черкаської колонії підозрюють в організації "сходки" авторитетів / Фото: ДБР
Начальника Черкаської колонії підозрюють в організації "сходки" авторитетів / Фото: ДБР

У Черкаській області начальник виправної колонії організував так звану “сходку” кримінальних авторитетів на території установи. Разом із ним перед судом постануть і семеро учасників цього злочинного зібрання.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець пропустив до колонії кримінальних авторитетів на прохання раніше судимого мешканця Умані, який мав статус “смотрящого” за установою з волі.

“У лютому 2024 року між двома засудженими авторитетами, які відбували покарання у колонії, виник конфлікт через гроші та розподіл сфер впливу. Для його вирішення “смотрящий” вирішив організувати “сходку” у виправній установі. Він запросив на зібрання п’ятьох осіб через довірену особу, що має у кримінальному середовищі статус “блатного”, – розповіли в ДБР.

Як зазначають правоохоронці, начальник колонії не лише дозволив проведення цієї зустрічі, а й особисто сприяв її організації: наказав підлеглим вимкнути електропостачання для відключення камер відеоспостереження та провів кримінальних авторитетів через головні ворота установи.

У результаті начальника колонії та учасників “сходки” було затримано. Всім їм, а також ще двом ув’язненим, повідомлено про підозру.

Наразі посадовець та семеро учасників злочинного зібрання обвинувачуються за ч. 1 ст. 255-2 КК України (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Затримання учасників “сходки” в Черкаській колонії / Фото: ДБР

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