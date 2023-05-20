Окупанти обстріляли 21 населений пункт на Харківщині: загинув літній чоловік

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, за минулу добу окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Внаслідок обстрілів Куп’янська було пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди.

У с. Петропавлівка Куп’янського району, в результаті обстрілу, загинув 65-річний цивільний чоловік, в селі пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

У с. Синьківка Куп’янського району під час ворожого обстрілу зазнав поранення 43-річний цивільний чоловік, якого госпіталізували.

Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська Чугуївського району було пошкоджено 4 житлові будинки та господарчі споруди.

Також, як додав Синєгубов, в області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.