Суспільство

Окупанти обстріляли 21 населений пункт на Харківщині: загинув літній чоловік

20 Травня 2023 09:00
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обстріли, Харківщина, війна

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, за минулу добу окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Внаслідок обстрілів Куп’янська було пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди.

У с. Петропавлівка Куп’янського району, в результаті обстрілу, загинув 65-річний цивільний чоловік, в селі пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

У с. Синьківка Куп’янського району під час ворожого обстрілу зазнав поранення 43-річний цивільний чоловік, якого госпіталізували.

Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська Чугуївського району було пошкоджено 4 житлові будинки та господарчі споруди.

Також, як додав Синєгубов, в області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.


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