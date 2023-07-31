МВС надало подробиці ракетної атаки на Кривий Ріг

Вранці 31 липня у Кривому Розі ракета влучила в житловий будинок і в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Як повідомили в МВС, під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.

“Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди…”, – повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Рятувальні роботи тривають.