Кримінал

МВС надало подробиці ракетної атаки на Кривий Ріг

31 Липня 2023 10:36
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ракетний удар, кривий ріг

Вранці 31 липня у Кривому Розі ракета влучила в житловий будинок і в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Як повідомили в МВС, під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.

“Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди…”, – повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Рятувальні роботи тривають.


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