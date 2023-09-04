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Москва запропонувала КНР та КНДР спільні військово-морські навчання

4 Вересня 2023 17:00
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китай, корея, навчання, росія

Москва в липні запропонувала Північній Кореї провести тристоронні військово-морські навчання з Росією і Китаєм, повідомляє тепер розвідка Південної Кореї.

Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap News Agency.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідував Північну Корею 25-27 липня.

Під час зустрічі віч-на-віч він запропонував лідеру КНДР Кім Чен Ину навчання РФ – Китай – КНДР, повідомив директор Національної розвідувальної служби (NIS) Кім Ке Хьон під час закритого брифінгу в парламентському комітеті з розвідки 4 вересня, за словами представника правлячої партії “Народна влада” Ю Сан Бома (Yoo Sang-bum).

Ю припустив, що військові провокації Північної Кореї, які почастішали останнім часом, мабуть, є відповіддю на спільні південнокорейсько-американські військові навчання Ulchi Freedom Shield, які проходили з 21 по 31 серпня.

Південнокорейська розвідка підтвердила два пуски балістичних ракет малої дальності, здійснені Північною Кореєю минулої середи, але повідомила, що тільки один із них був успішним, а другий – невдалим. Північна Корея стверджує, що обидва запуски були проведені успішно.

За словами Ю, NIS також поділилася із законодавцями інформацією про те, що КНДР наказала “антидержавним силам” у Південній Кореї проводити акції протесту, пов’язані зі скиданням Японією забрудненої води зі зруйнованої АЕС Фукусіма.


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