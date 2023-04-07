Московська прокуратура перевірить Меладзе щодо фінансування ЗСУ

Прокуратура Москви розпочне перевірку співака Валерія Меладзе щодо фінансування Збройних Сил України. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на правоохоронні органи. Співрозмовник агентства уточнив, що вказівку провести перевірку було отримано від Генеральної прокуратури Росії.

У березні зі зверненням до генерального прокурора з проханням перевірити співака виступив керівник громадської організації “Федеральний проект з безпеки та боротьби з корупцією” Віталій Бородін. Він припустив, що гонорари від виступів Меладзе можуть, на його думку, перераховуватись на підтримку ЗСУ.

Валерій Меладзе критикував російське військове вторгнення в Україну. Під час новорічного виступу у Дубаї хтось із глядачів вигукнув із зали: “Слава Україні!” Меладзе, відвівши мікрофон убік, відповів: “Героям слава”. Запис цього моменту розійшовся по соцмережах. У мікрофон він попросив глядачів бути поза політикою.

Меладзе у себе в інстаграмі уточнив, що проти будь-яких війн. Він написав, що не намагається нікому догодити і вже десять місяців живе “з відчуттям тяжкості та горя”, оскільки його “дуже улюблені народи перебувають у конфлікті, в якому гинуть люди”.

Після цього в артиста почалися проблеми. Його заплановані концерти в Росії неодноразово скасовувалися “з технічних причин”. Лідер фракції “Справедлива Росія – За правду” Сергій Миронов закликав позбавити Меладзе всіх звань у Росії, а член Ради Федерації Олена Афанасьєва – позбавити його російського громадянства. Глава Фонду історичної спадщини Олександр Карабанов запропонував визнати Меладзе іноагентом.

Валерій Меладзе – заслужений артист Росії та народний артист Чеченської республіки. 2005 року він також отримав звання “Заслужений артист Автономної Республіки Крим” – у зв’язку з Днем незалежності України. Його брат – композитор Костянтин Меладзе – заслужений митець України.