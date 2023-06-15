Суспільство

Морпіхи знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52

15 Червня 2023 15:09
30
читать на русском →
втрати ворога

Морпіхи 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор».

Про це повідомляється у Facebook бригади.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Червня 2023 15:30
34

Європарламент закликав НАТО розпочати процес інтеграції України
15 Червня 2023 17:13
1

Зеленський звернувся до парламентарів Швейцарії із проханням дати зброю
15 Червня 2023 16:50
16

Гроссі назвав серйозною ситуацію на ЗАЕС
15 Червня 2023 16:00
44

ЗСУ просунулися під Вугледаром
15 Червня 2023 14:44
59

Харківська область може бути атакована протикорабельними крилатими ракетами
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Пам’ятник
Денис КАЗАНСКИЙ

Саморасчеловечивание
усі думки