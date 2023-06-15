Суспільство

Морпіхи знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 Морпіхи 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». Про це повідомляється у Facebook бригади.



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