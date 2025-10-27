        Суспільство

        Мокрий сніг, зливи, сильний вітер: у яких регіонах України завтра вируватиме негода

        Галина Шподарева
        27 Жовтня 2025 21:54
        Осінній Київ / Фото: Telegram-канал Київ ІНФО
        Осінній Київ / Фото: Telegram-канал Київ ІНФО

        У вівторок, 28 жовтня, в Україні переважатиме хмарна погода з дощами різної інтенсивності. У Карпатах очікується мокрий сніг та сильний вітер.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        За прогнозом синоптиків, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі на сході та південному сході країни пройдуть помірні дощі, на Луганщині й Донеччині місцями значні. У західних областях можливі невеликі опади, а на решті території — без дощу. Вдень невеликі дощі очікуються майже по всій країні, окрім східних регіонів.

        Вітер переважно західний та південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме від +1 до +6 градусів, вдень +8…+13 °C, на півдні та південному сході повітря прогріється до +16 °C.

        У Карпатах прогнозується мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу. Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, температура вночі близько 0 °C, вдень +1…+6 °C.

        Погодна мапа України на 28 жовтня / Фото: Укргідрометцентр

