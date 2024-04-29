Кримінал

МКС може видати ордери на арешт ізраїльських високопосадовців через війну в Газі, – NYT

29 Квітня 2024 09:48
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ізраїль
Хан-Юніс, на півдні сектора Газа / Фото: Getty Images

В Ізраїлі вважають, що Міжнародний кримінальний суд готує ордери на арешт урядовців  через війну з терористами ХАМАС.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на ізраїльських та іноземних чиновників.

Ізраїльтян потенційно можуть звинуватити в перешкоджанні постачанню гуманітарної допомоги в Сектор Гази та у “надто жорсткій відповіді” на жовтневий напад ХАМАСу. Серед тих, хто може отримати ордер, прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, припускають ізраїльські посадовці. 

Раніше головний прокурор МКС Карім Хан підтвердив, що його команда розслідує інциденти під час війни на Близькому Сході.

Окрім того, кілька днів тому Нетаньягу заявив, що під його керівництвом Ізраїль “ніколи не погодиться на спроби МКС підірвати невід’ємне право на самооборону”.


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