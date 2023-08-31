Суспільство

Міноборони закликало ЗМІ не поширювати дискредитаційні матеріали про закупівлю гаубиць

31 Серпня 2023 20:24
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змі, міноборони

Міністерство оборони України повідомило, що до низки українських ЗМІ надійшли маніпулятивні тексти йдеться про начебто закупівлю гаубиць в одній з країн-партнерів ЄС.

У відомстві назвали тексти, які надійшли до редакцій, мають ознаки спланованої кампанії з метою дискредитації роботи відомства та ЗСУ. Їхня суть – ідентична. Інформація там подана викривлено і має маніпулятивний характер.

В Міноборони нагадали, що недостовірна та викривлена інформація щодо діяльності МОУ та ЗСУ шкодить обороноздатності країни.

“Закликаємо всі ЗМІ, до яких так само надійшла аналогічна пропозиція щодо розміщення, перш ніж використовувати подібні “матеріали” на шпальтах видань звернутися до Міноборони за офіційним коментарем.

Так само у разі, якщо в майбутньому до редакцій звертатимуться з подібними пропозиціями, закликаємо перевіряти подану інформацію, звернувшись до офіційних джерел – Міністерства оборони України або Генерального штабу ЗСУ”, – повідомили в Міноборони.


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