Міноборони відзвітувало про передачу понад мільйона дронів у війська

Міністерство оборони України за 11 місяців 2024 року передало Збройним силам понад 1,2 мільйона дронів різних типів. Про це повідомила пресслужба відомства.

Серед переданих безпілотників:

Понад 40 тисяч розвідувальних мультироторних дронів, включаючи 12 тисяч “нічних”.

5 тисяч розвідувальних БпЛА літакового типу, як Shark, ГОР та Фурія.

6 тисяч ударних дронів глибинного ураження, таких як “Лютий” та Firepoint.

2 тисячі багаторазових ударних безпілотників, серед них Nemesis, Кажан і Вампір.

5 тисяч FPV-коптерів багаторазового використання.

Окремо зазначено передачу 1,1 мільйона FPV-дронів-камікадзе, здійснену Держспецзв’язком за замовленням Міноборони. До кінця року планується додатково передати ще близько 100 тисяч безпілотників.