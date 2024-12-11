Суспільство

Міноборони відзвітувало про передачу понад мільйона дронів у війська
11 Грудня 2024 09:39
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дрони, міноборони
Ілюстративне фото / АрміяInform

Міністерство оборони України за 11 місяців 2024 року передало Збройним силам понад 1,2 мільйона дронів різних типів. Про це повідомила пресслужба відомства. 

Серед переданих безпілотників:  

  • Понад 40 тисяч розвідувальних мультироторних дронів, включаючи 12 тисяч “нічних”.  
  • 5 тисяч розвідувальних БпЛА літакового типу, як Shark, ГОР та Фурія.  
  • 6 тисяч ударних дронів глибинного ураження, таких як “Лютий” та Firepoint.  
  • 2 тисячі багаторазових ударних безпілотників, серед них Nemesis, Кажан і Вампір.  
  • 5 тисяч FPV-коптерів багаторазового використання.  

Окремо зазначено передачу 1,1 мільйона FPV-дронів-камікадзе, здійснену Держспецзв’язком за замовленням Міноборони. До кінця року планується додатково передати ще близько 100 тисяч безпілотників. 


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