Техно

Міноборони скоротило 12 паперових журналів до однієї електронної системи
4 Грудня 2024 17:58
читать на русском →
армія, міноборони
Ілюстративне фото / Міноборони

Міністерство оборони ухвалило рішення про скорочення 12 паперових журналів та книг обліку особового складу до одного електронного документу.

Нововведення дозволяє вести облік особового складу на комп’ютері, замінивши всі паперові документи, зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

“Наші військові мають зосереджуватися на виконанні бойових завдань, а не витрачати час на заповнення численних паперових журналів. Це рішення заощадить час наших військових, зробить процеси простішими та більш ефективними”, — заявив Умєров.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко раніше зазначала, що цифровізація не обмежиться лише заміною паперових журналів на електронні документи, а передбачатиме й зміну самого процесу.

“Ми наслідуємо принцип Mobile First, тому що достатньо складно на лінії бойового зіткнення навіть відкрити комп’ютер. Легше це зробити умовно з телефону чи планшету. І в цю екосистему ми включимо наш застосунок „Армія+“. Ми оптимізуємо ці процеси, багато чого знищуємо, просто скасовуємо. Багато чого накопичилось з радянських часів”, — казала Черногоренко.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Грудня 2024 15:55

Блінкен закликав Україну ухвалити “непрості рішення” щодо мобілізації
4 Грудня 2024 17:03

​Кримінальний авторитет часів Януковича “Армен Горлівський” отримав підозру
4 Грудня 2024 15:04

У Харкові протестували нову децентралізовану систему оповіщення
4 Грудня 2024 14:26

Україна скликає екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ через агресію Росії
4 Грудня 2024 13:30

Стратегічна мета України – вступ до НАТО – Сибіга
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки