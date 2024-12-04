Міноборони скоротило 12 паперових журналів до однієї електронної системи

Міністерство оборони ухвалило рішення про скорочення 12 паперових журналів та книг обліку особового складу до одного електронного документу.

Нововведення дозволяє вести облік особового складу на комп’ютері, замінивши всі паперові документи, зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

“Наші військові мають зосереджуватися на виконанні бойових завдань, а не витрачати час на заповнення численних паперових журналів. Це рішення заощадить час наших військових, зробить процеси простішими та більш ефективними”, — заявив Умєров.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко раніше зазначала, що цифровізація не обмежиться лише заміною паперових журналів на електронні документи, а передбачатиме й зміну самого процесу.

“Ми наслідуємо принцип Mobile First, тому що достатньо складно на лінії бойового зіткнення навіть відкрити комп’ютер. Легше це зробити умовно з телефону чи планшету. І в цю екосистему ми включимо наш застосунок „Армія+“. Ми оптимізуємо ці процеси, багато чого знищуємо, просто скасовуємо. Багато чого накопичилось з радянських часів”, — казала Черногоренко.